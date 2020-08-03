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Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

  • Избиение и попытка изнасилования журналистки в поезде
  • Безнаказанность за призывы к насилию в соцсетях и создания новых националистических формирований
  • Террорист захватил здание банка
  • Вопрос национальной идеи. Кто и что мешает объединению, кому выгоден раскол общества через раздор и противоречия?
  • Глава Службы внешней разведки назвал вероятные сценарии российского вторжения
  • Human Rights Watch раскритиковала власть за ситуацию с выплатами пенсий в ОРДЛО
  • Танкер "Делфи". Наконец то объявили тендер на подъем судна

Гости ток-шоу – народный депутат Украины V-VIII созывов Юрий Мирошниченко, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, народный депутат Виктор Черный, народный депутат Украины VII созыва Олексий Кайда, эксминистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, юрист Анна Маляр, народный депутат VIII созыва Сергей Мельничук и экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу просто здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дария Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

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