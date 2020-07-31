Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Перезагрузка ТКГ

Выборы в США, как Украине удержаться между двух партий?

Радикализация общества

Нормандский формат, что будет после письма Козака?

Реформа образования. Будут ли дети петь гимн перед уроками?

Наблюдательные советы требуют от президента вернуть докарантинние зарплаты

Обещание повысить зарплаты врачам

Гости ток-шоу народный депутат VIII созыва Юрий Левченко политолог Валерий Дымов, народный депутат Валентин Наливайченко, народный депутат VIII созыва Сергей Мельничук политолог Александр Лазарев, доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу просто здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дария Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.