Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Ситуация на востоке. Инициатива властей привлечь США и Британию к переговорам

Как политические силы будут меняться накануне выборов

Нападения на активистов и политиков. У кого не хватает воли прекратить беспредел?

Выборы на Донбассе. Будут ли изменения законодательства?

Наблюдательные Советы просят вернуть им докарантинные зарплаты

Что мешает расследовать громкие дела?

Повышение зарплат врачам и продолжение медреформы

Гости ток-шоу – народный депутат Юрий Павленко, народный депутат Украины VII и VIII созывов Леонид Емец, украинский художник, иллюстратор, телеведущий Сергей Поярков, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта, народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов, журналист Сергей Лямец, эксперт по политике Александр Солонтай, народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко, общественный деятель Ирина Паламар.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.