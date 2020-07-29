Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Ситуация на востоке. Украина готова отвечать. Зеленский назвал кандидатов на должность главы ТКГ

Местные выборы, выборы на Донбассе

Врачам снова обещают повысить зарплату

В "Слуге народа" нашли виновных в скандалах с Третьяковой

В "Европейской солидарности" назвали разоблачение Жвании провокацией

СБУ задержала организаторов взрывов в Киеве. Полтавского террориста до сих пор ищут

Украинские заробитчане возвращаются в Польшу

Гости ток-шоу – народный депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат Виктор Черный, народный депутат Евгений Шевченко, военный и политический эксперт Юрий Дудкин, политтехнолог Дмитрий Раимов, экс-министр инфраструктуры Владимир Омельян, политический консультант Михаил Чаплыга, народный депутат Верховной Рады VII созыва Игорь Швайка.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.