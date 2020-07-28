live
Новости » Политика Читати новину українською

Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

  • Первые сутки перемирия 
  • Почему "Голос" хочет уволить Степанова?
  • Большинство граждан боятся падения экономики и считают, что страна движется не в том направлении
  • Новые откровения Жвании. Будет ли расследование?
  • Западные СМИ начали критиковать Зеленского и указывать на его ошибки
  • Заявление патриарха Варфоломея о том, что Киевского патриархата не было

Гости ток-шоу – доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский, народный депутат Виктор Черный, народный депутат Сергей Кузьминых, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько политолог Владимир Цибулько, экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий, народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов, народный депутат Алексей Устенко политолог Валерий Дымов.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу просто здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дария Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кузьмин: Основное, что должен сделать Зеленский – достичь мира на востоке Украины Зеленский "самоустранился от выполнения президентских обязанностей", – Кузьмин Президент должен дать ответ, он с народом, или с радикалами: Виктор Черный о нападении на нардепа Волошина "Оппозиционная платформа - За жизнь": Зеленский неспособен обеспечить безопасность граждан и должен уйти в отставку
Loading...

программы канала ZIK

Надежда Савченко | Ток-шоу
Разговор президентов Зеленского и Путина. Поднятие танкера DELFI | Детали дня | 27.07.20
Разговор Зеленского и Путина. Урегулирование конфликта на Донбассе | Михаил Погребинский | 27.07.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Борьба с преступностью по-украински. Заявление Жвании относительно Порошенко | Ток-шоу
Радикализация и терроризм в Украине. Майдан по-новому | Ток-шоу