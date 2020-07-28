Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Первые сутки перемирия

Почему "Голос" хочет уволить Степанова?

Большинство граждан боятся падения экономики и считают, что страна движется не в том направлении

Новые откровения Жвании. Будет ли расследование?

Западные СМИ начали критиковать Зеленского и указывать на его ошибки

Заявление патриарха Варфоломея о том, что Киевского патриархата не было

Гости ток-шоу – доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский, народный депутат Виктор Черный, народный депутат Сергей Кузьминых, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько политолог Владимир Цибулько, экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий, народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов, народный депутат Алексей Устенко политолог Валерий Дымов.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу просто здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дария Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.