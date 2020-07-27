Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Прекращение огня на Донбассе

Дестабилизация в стране

Украина заявляет, что не потеряла двухпалатную поддержку США. Какой ценой это удалось и что будет с "пленочными" скандалами?

Помощь от ЕС. На что согласилась Украина ради 1,2 млрд?

Реформы в Украине. Почему власть не всегда может их реализовать?

Гости ток-шоу – член политической партии ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, народный депутат Владимир Кальцев, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, политолог Александр Лазарев, народный депутат Украины VIII созыва Игорь Луценко, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу просто здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дария Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.