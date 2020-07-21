Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Ситуация в Луцке. Ждем решения

Нападение на депутата Волошина

Уровень доверия к власти. Последний соцопрос

Что будет с долларом и гривней

Гости ток-шоу – политолог Владимир Цыбулько, народный депутат Валентин Наливайченко, народный депутат Александр Качный, народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов, народный депутат Алексей Устенко, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, психолог Наталья Холоденко, член Венецианской комиссии 2009 - 2013 годов Марина Ставнийчук, политический консультант Михаил Чаплыга, народный депутат Татьяна Плачкова и экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.