Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовим и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Оружие и конфликты на улицах. Почему украинцы становятся агрессивными?

Депутаты снова жалуются на малую зарплату и предлагают легализовать проституцию

Итоги работы Верховной Рада

Возможны ли перевыборы Верховной Рады?

Языковой вопрос

Рада не приняла закон относительно выборов на неподконтрольных территориях и о статусе ОРДЛО

Гости ток-шоу – политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, политолог Александр Лазарев, народный депутат Виктор Черный, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько, народный депутат VIII созыва Юрий Левченко, народный депутат VIII созыва Игорь Луценко, народный депутат Елена Мошенец, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.