Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Рада уходит на каникулы. Что успели за эту сессию?

Мир на востоке. Рада ничего не приняла из того, что требуют Минские соглашения

Законопроект Бужанского

Почему президент не реагирует на запросы оппозиции и почему до сих пор не определился по вопросу мира, радикалов и экономики?

Местные выборы. Битва за Киев и пробелы в законах

Налог на паи. Почему взялись за самых бедных?

Гости ток-шоу – глава политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Андрей Лесик, народный депутат Валентин Наливайченко, народный депутат Евгений Шевченко, депутат Верховной Рады VII созыва Игорь Швайка, депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко, депутат Львовской областной рады Владимир Гирняк, народный депутат Татьяна Плачкова, народный депутат Алексей Устенко, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.