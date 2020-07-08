Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовим и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Пожары на Луганщине

Закон о языке

Возможно обострение на Востоке

Кандидаты на должность главы НБУ. Почему Гонтарева призывает МВФ прекратить сотрудничество с Украиной?

Наблюдательные советы на госпредприятиях. Как туда попадают люди?

Экономика Украины

Конституционность карантина

Гости ток-шоу – журналистка Светлана Крюкова, председатель Координационного совета партии "Гражданская позиция", депутат Львовского областного совета Владимир Гирняк, народный депутат Алексей Кучеренко, президент украинского аналитического центра Александр Охрименко, политолог Александр Лазарев, украинский художник, иллюстратор, телеведущий Сергей Поярков, народный депутат Ирина Верещук, народный депутат Сергей Власенко, вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг) Павел Розенко, доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Жураавський.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.