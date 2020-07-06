Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовим и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Языковой вопрос

Нападение на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Мирные переговоры в тупике

Радикализация общества. Почему власть не может удержать улицу?

Космические зарплаты в наблюдательных советах

Отставка главы НБУ Якова Смолия

Саакашвили и судебная реформа

Гости ток-шоу – политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, народный депутат Украины VII и VIII созывов Леонид Емец, народный депутат V-VII созывов Елена Бондаренко, политолог Владимир Цыбулько, политтехнолог, продюсер и блогер Владимир Петров, народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный, народный депутат VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат VII и VIII созывов Андрей Ильенко и политолог Дмитрий Раимов.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.