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Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовим и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

  • Языковой вопрос
  • Нападение на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
  • Мирные переговоры в тупике
  • Радикализация общества. Почему власть не может удержать улицу?
  • Космические зарплаты в наблюдательных советах
  • Отставка главы НБУ Якова Смолия
  • Саакашвили и судебная реформа

Гости ток-шоу – политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, народный депутат Украины VII и VIII созывов Леонид Емец, народный депутат V-VII созывов Елена Бондаренко, политолог Владимир Цыбулько, политтехнолог, продюсер и блогер Владимир Петров, народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный, народный депутат VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат VII и VIII созывов Андрей Ильенко и политолог Дмитрий Раимов

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

 

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программы канала ZIK

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