live
Новости » Политика Читати новину українською

Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

Телеканал ZIK

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

  • Протесты представителей малого бизнеса. Когда власть их услышит?
  • Тарифы и неназначение Юрия Витренко.
  • Отмена правописания, почему новые стандарты не заработали?
  • Накопительная пенсия с 2023 года. Стоит ли бояться украинцам?
  • Обороноспособность через книги. Новый критерий оценки "Укроборонпрома".
  • Рада закрыла сессию. Какой она была?
  • Украина до сих пор без вакцины.
  • Закон о референдуме. Стал ли он шагом к народовластию?

Гости ток-шоу – Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Андрей Рева, министр социальной политики Украины в 2016-2019 гг.; Андрей Николаенко, народный депутат, "Батькивщина"; Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик; Олег Осуховский, народный депутат Украины VII и VIII созывов; Анатолий Бурмич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Дмитрий Линько, народный депутат VIII созыва; Александр Лазарев, политолог; Святослав Юраш, народный депутат, "Слуга народа".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу тут:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно постоянно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, Киевстар и другие).

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина не получит широкий доступ к вакцине от Covid-19 до 2023 года, - The Economist Вакцинация против COVID-19 начнется уже в феврале, – Зеленский Sinovac Biotech представил результаты испытаний вакцины CoronaVac в трех странах: Общий показатель эффективности - 50,38% В США уборщик случайно уничтожил почти две тысячи доз вакцины Moderna
Loading...

программы канала ZIK

COVID-19: Поддерживаем друг друга І 29.01.21
Владимир Кацман | Ток-шоу
ВРУ разрешила вакцинацию. Сильные снегопады. Игры синевирских медведей | #Новости | 29.01.21
Сокращение депутатов. Выживание в Украине. Космическая цена на газ | Ток-шоу
Циклон в Украине. Протесты в мире. Поиск происхождения COVID-19 | #Новости | 29.01.20
Вопрос Донбасса. Завышенные тарифы. Языковой вопрос в Украине | Мы все - украинцы | 28.01.21