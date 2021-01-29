Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

Телеканал ZIK

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Протесты представителей малого бизнеса. Когда власть их услышит?

Тарифы и неназначение Юрия Витренко.

Отмена правописания, почему новые стандарты не заработали?

Накопительная пенсия с 2023 года. Стоит ли бояться украинцам?

Обороноспособность через книги. Новый критерий оценки "Укроборонпрома".

Рада закрыла сессию. Какой она была?

Украина до сих пор без вакцины.

Закон о референдуме. Стал ли он шагом к народовластию?

Гости ток-шоу – Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Андрей Рева, министр социальной политики Украины в 2016-2019 гг.; Андрей Николаенко, народный депутат, "Батькивщина"; Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик; Олег Осуховский, народный депутат Украины VII и VIII созывов; Анатолий Бурмич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Дмитрий Линько, народный депутат VIII созыва; Александр Лазарев, политолог; Святослав Юраш, народный депутат, "Слуга народа".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу тут:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно постоянно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, Киевстар и другие).