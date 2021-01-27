Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Настроения общества и ожидания от нового политического сезона.

Сегодня – полгода режима прекращения огня на Донбассе.

Налог "на гугл". Актуален ли этот законопроект?

Языковые споры в обществе. Почему они не прекращаются?

"Нафтогаз" снизил цену на газ до 6,89. Что мешало это сделать раньше?

Закон о референдуме. На самом ли деле это народовластие?

Судебная реформа по советам послов G7.

Энтони Блинкен стал главой Госдепа, какой будет политика в отношении Украины и кого США могут назначить послом в Украине?

Служба внешней разведки опубликовала Белую книгу, где определила главные угрозы для Украины.

Гости ток-шоу – Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 гг.; Елена Мошенец, народный депутат, "Слуга народа"; Алексей Жмеренецкий, народный депутат, "Слуга народа"; Андрей Спасский, член политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Виктор Черный, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Светлана Крюкова, журналист; Алексей Кучеренко, народный депутат, "Батькивщина"; Александр Ольшанский, заместитель председателя Исполнительного комитета реформ; Олег Бондарчук, народный депутат Украины VII созыва, член ВО "Свобода"; Алексей Устенко, народный депутат, "Слуга народа"; Владимир Кальцев, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Дмитрий Раимов, политтехнолог; Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу тут:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно постоянно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, Киевстар и другие).