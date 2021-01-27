Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция
О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK
Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.
Темы сегодняшней программы:
- Настроения общества и ожидания от нового политического сезона.
- Сегодня – полгода режима прекращения огня на Донбассе.
- Налог "на гугл". Актуален ли этот законопроект?
- Языковые споры в обществе. Почему они не прекращаются?
- "Нафтогаз" снизил цену на газ до 6,89. Что мешало это сделать раньше?
- Закон о референдуме. На самом ли деле это народовластие?
- Судебная реформа по советам послов G7.
- Энтони Блинкен стал главой Госдепа, какой будет политика в отношении Украины и кого США могут назначить послом в Украине?
- Служба внешней разведки опубликовала Белую книгу, где определила главные угрозы для Украины.
Гости ток-шоу – Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 гг.; Елена Мошенец, народный депутат, "Слуга народа"; Алексей Жмеренецкий, народный депутат, "Слуга народа"; Андрей Спасский, член политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Виктор Черный, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Светлана Крюкова, журналист; Алексей Кучеренко, народный депутат, "Батькивщина"; Александр Ольшанский, заместитель председателя Исполнительного комитета реформ; Олег Бондарчук, народный депутат Украины VII созыва, член ВО "Свобода"; Алексей Устенко, народный депутат, "Слуга народа"; Владимир Кальцев, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Дмитрий Раимов, политтехнолог; Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.
Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу тут:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно постоянно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, Киевстар и другие).