Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Ситуация на востоке и освобождение удерживаемых. Почему власть не торопится возвращать украинцев?

В Польше уже начали вакцинировать украинцев, которые там работают. В Украине даже нет договоренностей о вакцине.

Витренко обвинил Россию в высоких тарифах, а Шмыгаль отказался закупать газ в России. Вот такую тарифную стратегию имеет власть.

Суд запретил чествовать память тех, кто поддерживал нацистов.

Законопроект нардепа Третьяковой о конфискации жилья за долги. Альтернативные законопроекты о списании долгов власть не принимает.

Скандал в университете Драгоманова. Радикалы требуют уволить Бильченко из-за языкового вопроса.

Послы G7 расписали, как Украина должна реформировать судебную систему.

Закон о референдуме. Ждем решения Рады.

Гости ток-шоу – Елена Лукаш, юрист; Александр Лукашев, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Андрей Лесик, председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Харьков; Алексей Мовчан, народный депутат, "Слуга народа"; Юрий Дудкин, военный и политический эксперт; Валерий Дымов, политолог; Михаил Цымбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).