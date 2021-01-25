Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Провал вакцинации в Украине. Какими будут решения правительства?

Рада вернулась. Примут ли законы о тарифах и коммунальных услугах?

Неделя украинского языка в сфере услуг. Языковой омбудсмен отчитывается о жалобах и советует, куда жаловаться.

Комитет Рады рекомендовал рассмотреть законопроект, предусматривающий продажу жилья должников за коммуналку. СБУ ловит организаторов тарифных протестов и обвиняет их в госизмене.

В Раде рассмотрят закон об оружии.

СБУ заявляет, что угроза российского вторжения остается актуальной.

Дипломаты предполагают, что администрация Байдена будет возвращать незаконно выведенные из Украины средства и так мотивировать власть бороться с коррупцией. Кому следует остерегаться?

Гости ток-шоу – Татьяна Плачкова, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Юрий Левченко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва; Владимир Цыбулько, политолог; Сергей Поярков, украинский художник, телеведущий; Илья Кива, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Ирина Паламар, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз"; Валентин Землянский, аналитик альтернативного экспертного правительства; Евгений Шевченко, народный депутат от партии "Слуга народа"; Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины в 2014-2019 гг.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).