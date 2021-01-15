Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Тарифные протесты. Как далеко зайдут протесты и что они изменят?

Инвестиции упали до рекордных показателей. Как будут наполнять бюджет и за счет кого сэкономят?

Изменения в правительстве. Кого могут уволить из-за провала вакцинации, роста тарифов?

Новые правила относительно языкового законодательства. Как будут действовать и какие будут санкции за нарушения?

Власти предлагают ограничить поставки смартфонов и других устройств для просмотра медиаинформации.

Комитет Рады принял проект закона о сокращении количества депутатов до 300. Почему именно сейчас за него взялись?

Проект закона о переходном периоде на Донбассе. Как власти планируют интегрировать и восстанавливать территории?

Гости ток-шоу – Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 гг.; Анатолий Бурмич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Виктор Скаршевский, экономический аналитик; Валерия Заружко, народный депутат Украины VIII созыва; Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины; Дмитрий Линько, народный депутат VIII созыва; Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик; Алена Яхно, медиаэксперт, политический обозреватель; Николай Катеринчук, лидер партии "Европейская партия Украины"; Виктор Суслов, министр экономики Украины в 1997-1998 гг.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).