Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Тарифные протесты. Как далеко зайдут протесты и что они изменят?

Языковой омбудсмен объяснил, как украинцы должны жаловаться на нарушение языкового законодательства.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил Германию в двойных стандартах по вопросам исторической памяти.

Дело генерала Назарова. Почему американские послы давят на украинские суды?

Неделя протестам в США. Каковы последствия?

Ситуация на Донбассе и переговоры в Берлине.

Изменения в украинской делегации в ПАСЕ. Каковы будут последствия?

Гости ток-шоу – Андрей Лесик, председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Харьков; Марина Ставнийчук, заслуженный юрист Украины, член Венецианской комиссии в 2009-2013 годах; Александр Лукашев, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Игорь Попов, народный депутат Украины VIII созыва; Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Юрий Чижмарь, народный депутат VIII созыва; Дмитрий Корнейчук, политолог.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).