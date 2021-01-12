Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция
О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK
Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.
Темы сегодняшней программы:
- Тарифные протесты. Как далеко зайдут протесты и что они изменят?
- Подпольная вакцинация.
- МВФ возвращается, каковы будут результаты договоренностей?
- Дело генерала Назарова. Американские дипломаты дают советы по приговору.
- Виктория Нуланд возвращается в Госдеп. Из-за ее роли в событиях в Украине не все с этим соглашаются.
- Ситуация на Донбассе.
- Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил Германию в двойных стандартах по вопросам исторической памяти.
- Издание Time обвинило батальон "Азов" в том, что там проходят боевую выучку праворадикалы со всего мира.
- США накануне инаугурации.
Гости ток-шоу – Алексей Устенко, народный депутат, "Слуга народа"; Светлана Крюкова, журналист; Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва; Вадим Ивченко, народный депутат, партия "Батькивщина"; Татьяна Плачкова, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Александр Качный, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Елена Мошенец, народный депутат, "Слуга народа"; Александр Ольшанский, заместитель главы Исполнительного комитета реформ; Михаил Чаплыга, политический консультант.
Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).