Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Тарифные протесты. Как далеко зайдут протесты и что они изменят?

Подпольная вакцинация.

МВФ возвращается, каковы будут результаты договоренностей?

Дело генерала Назарова. Американские дипломаты дают советы по приговору.

Виктория Нуланд возвращается в Госдеп. Из-за ее роли в событиях в Украине не все с этим соглашаются.

Ситуация на Донбассе.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обвинил Германию в двойных стандартах по вопросам исторической памяти.

Издание Time обвинило батальон "Азов" в том, что там проходят боевую выучку праворадикалы со всего мира.

США накануне инаугурации.

Гости ток-шоу – Алексей Устенко, народный депутат, "Слуга народа"; Светлана Крюкова, журналист; Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва; Вадим Ивченко, народный депутат, партия "Батькивщина"; Татьяна Плачкова, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Александр Качный, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Елена Мошенец, народный депутат, "Слуга народа"; Александр Ольшанский, заместитель главы Исполнительного комитета реформ; Михаил Чаплыга, политический консультант.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).