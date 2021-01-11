Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция
О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK
Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.
Темы сегодняшней программы:
- Тарифные протесты. Как далеко зайдут протесты и что они изменят?
- Депутаты говорят о внеочередном заседании и решении вопросов тарифов. Но имеют ли они такие полномочия?
- Кто из политиков разбогател за прошлый сезон?
- Подпольная вакцинация.
- Власти наконец признали, что реформа Супрун провалилась. Что будет дальше?
- События в США, почему украинские политики требуют наказать тех, кто критикует события в США?
- Издание "Time" обвиняет "Азов" в причастности к подготовке неонацистов со всего мира.
Гости ток-шоу – Александр Колтунович, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Павел Кухта, бывший исполняющий обязанности министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики; Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Валерий Дымов, политолог; Олег Мусий, народный депутат VIII созыва; Илья Кива, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Александр Лазарев, политолог; Юрий Мирошниченко, народный депутат Украины V-VIII созывов, член ЦИК Украины с 2019 г.; Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог.
Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).