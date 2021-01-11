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Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

  • Тарифные протесты. Как далеко зайдут протесты и что они изменят?
  • Депутаты говорят о внеочередном заседании и решении вопросов тарифов. Но имеют ли они такие полномочия?
  • Кто из политиков разбогател за прошлый сезон?
  • Подпольная вакцинация.
  • Власти наконец признали, что реформа Супрун провалилась. Что будет дальше?
  • События в США, почему украинские политики требуют наказать тех, кто критикует события в США?
  • Издание "Time" обвиняет "Азов" в причастности к подготовке неонацистов со всего мира.

Гости ток-шоу – Александр Колтунович, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Павел Кухта, бывший исполняющий обязанности министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики; Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Валерий Дымов, политолог; Олег Мусий, народный депутат VIII созыва; Илья Кива, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Александр Лазарев, политолог; Юрий Мирошниченко, народный депутат Украины V-VIII созывов, член ЦИК Украины с 2019 г.; Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

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