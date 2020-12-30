Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Политические итоги года – какие решения власти изменили жизнь украинцев?

Требования МВФ: судебная реформа и изменения в антикоррупционной сфере.

30 лет независимости – с какими достижениями Украина встретит этот год?

Социально-экономические итоги года.

Что изменилось за год на Донбассе?

В Раде появился законопроект о территориальной обороне. Какова цель новых формирований?

Языковой омбудсмен предлагает 2021-й сделать годом украинского языка и жалуется на отсутствие средств в бюджете.

Какой будет внешняя политика Украины после инаугурации Джо Байдена?

Гости ток-шоу – Владимир Крейденко, народный депутат ("Слуга народа"); Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва; Андрей Длигач, доктор экономических наук; Анатолий Бурмич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Александр Лазарев, политолог; Илья Кива, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Дмитрий Раимов, политтехнолог; Ирина Паламар, общественный деятель, глава ОО "Народный союз"; Игорь Попов, народный депутат Украины VIII созыва; Александра Решмедилова, политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).