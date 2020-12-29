Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Повышение тарифов. Рост задолженности по зарплатам и уменьшение средней зарплаты.

Сколько Украина потратит на погашение государственного долга в 2021 году?

В СНБО предлагают создать силы территориальной обороны и вооружить их стрелковым оружием.

Министр образования предостерег, что политики не должны вмешиваться в вопросы истории.

Общественно-политические настроения. Итоги года.

Закон об особом статусе Донбасса вступил в действие. Но будет ли прогресс?

Украинская власть назвала Джо Байдена президентом, который больше всего знает об Украине, и надеется на его поддержку.

Дело Свинарчуков передали в суд. А будут ли посадки других?

Гости ток-шоу – Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины; Павел Кухта, бывший исполняющий обязанности министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики; Олег Бондарчук, народный депутат Украины VII созыва, член ВО "Свобода"; Олеся Медведева, журналист; Александр Лукашев, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва; Валерия Заружко, народный депутат Украины VIII созыва; Алена Яхно, медиаэксперт, политический обозреватель; Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития; Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик; Вадим Ивченко, народный депутат, "Батькивщина"; Юрий Павленко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).