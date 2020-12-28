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Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

  • Новогодний рекорд – "Нафтогаз" повысил цену на газ.
  • Общественно-политические настроения. Почему украинцы недовольны результатами работы власти?
  • В МОЗ Украины уменьшили количество тестирований и отчитались об уменьшении количества больных COVID-19. Но поможет ли это преодолеть коронавирус при отсутствии вакцины?
  • Дело Татарова. Настоящее расследование или борьба НАБУ за собственные интересы?
  • Языковые скандалы не утихают. Нардепы предлагают штрафовать политиков за нарушение языкового законодательства.
  • Власти признают, что нормандские переговоры остановились и, вместе с тем, говорят о мобилизации и войне с Россией. Но даже и в этом не имеют единой позиции.
  • Президент Зеленский подписал бюджет-2021. Как будут выживать украинцы?
  • Каким будет украинское образование в следующем году?

Гости ток-шоу – Александр Качный, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь"); Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Владимир Цыбулько, политолог; Александр Колтунович, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь"); Владимир Семиноженко, академик Национальной академии наук Украины; Валерий Дымов, политолог; Виктор Скаршевский, экономический аналитик; Екатерина Одарченко, политический консультант; Александр Лазарев, политолог.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

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