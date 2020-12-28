Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Новогодний рекорд – "Нафтогаз" повысил цену на газ.

Общественно-политические настроения. Почему украинцы недовольны результатами работы власти?

В МОЗ Украины уменьшили количество тестирований и отчитались об уменьшении количества больных COVID-19. Но поможет ли это преодолеть коронавирус при отсутствии вакцины?

Дело Татарова. Настоящее расследование или борьба НАБУ за собственные интересы?

Языковые скандалы не утихают. Нардепы предлагают штрафовать политиков за нарушение языкового законодательства.

Власти признают, что нормандские переговоры остановились и, вместе с тем, говорят о мобилизации и войне с Россией. Но даже и в этом не имеют единой позиции.

Президент Зеленский подписал бюджет-2021. Как будут выживать украинцы?

Каким будет украинское образование в следующем году?

Гости ток-шоу – Александр Качный, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь"); Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Владимир Цыбулько, политолог; Александр Колтунович, народный депутат ("Оппозиционная платформа – За жизнь"); Владимир Семиноженко, академик Национальной академии наук Украины; Валерий Дымов, политолог; Виктор Скаршевский, экономический аналитик; Екатерина Одарченко, политический консультант; Александр Лазарев, политолог.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).