Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Украинские министры в прямом эфире варят борщ…

Кабмин назначил Юрия Витренко на должность и. о. министра энергетики. Кто выиграет – олигархи или украинцы?

Количество украинцев, поддерживающих вступление в НАТО, уменьшилось до уровня 2014 года.

Новый религиозный конфликт. Украинцы спорят, на каком языке молиться.

МВФ в Украине. О чем договорились?

Гости ток-шоу – Елена Лукаш, юрист; Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва; Александр Ольшанский, заместитель председателя Исполнительного комитета реформ; Валентин Землянский, аналитик альтернативного экспертного правительства; Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик; Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития; Игорь Попов, народный депутат Украины VIII созыва; Ирина Паламар, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз"; Дмитрий Корнейчук, политолог.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).