Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция
О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK
Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.
Темы сегодняшней программы:
- Бюджет-2021. Как власть будет экономить на украинцах?
- Миграция как ответ на несостоятельность власти обеспечить достойные условия труда и жизни.
- Год борьбы с COVID-19. В новом бюджете врачи опять без повышения зарплат.
- Что будет с украинским образованием с таким бюджетом?
- Тариф "Новогодний". Сколько, за что и как будут платить украинцы в 2021 году?
- Новые назначения в Кабмине. Станет ли правительство более эффективным?
- Последнее заседание Рады, что успели парламентарии за год?
Гости ток-шоу – Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению; Кирилл Молчанов, политический эксперт; Тарас Загородний, политтехнолог; Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва; Анатолий Бурмич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Андрей Спасский, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Андрей Рева, министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах; Олег Бондарчук, народный депутат Украины VII созыва, член ВО "Свобода"; Игорь Попов, народный депутат Украины VIII созыва; Александр Ольшанский, заместитель председателя Исполнительного комитета реформ; Тарас Загородний, политтехнолог; Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук.
Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).