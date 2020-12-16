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Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

  • Бюджет-2021 и перспективы украинской медицины.
  • Протесты бизнеса. Почему вместо диалога возникли столкновения на Майдане?
  • Ротации в Кабмине. Выиграют ли украинцы от назначения новых министров?
  • Расследование дел Майдана. Татьяна Черновол получила обвинительный акт относительно событий на Майдане.
  • Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса. Почему за год власть не сдвинула вопрос Донбасса?
  • Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа"; Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва; Алексей Кучеренко, народный депутат, партия "Батькивщина"; Михаил Головко, народный депутат Украины VII и VIII созывов; Александр Лукашев, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Виктор Скаршевский, экономический аналитик; Александр Качура, народный депутат, "Слуга народа"; Николай Скорик, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

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