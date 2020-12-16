Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Бюджет-2021 и перспективы украинской медицины.

Протесты бизнеса. Почему вместо диалога возникли столкновения на Майдане?

Ротации в Кабмине. Выиграют ли украинцы от назначения новых министров?

Расследование дел Майдана. Татьяна Черновол получила обвинительный акт относительно событий на Майдане.

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса. Почему за год власть не сдвинула вопрос Донбасса?

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа"; Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва; Алексей Кучеренко, народный депутат, партия "Батькивщина"; Михаил Головко, народный депутат Украины VII и VIII созывов; Александр Лукашев, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Виктор Скаршевский, экономический аналитик; Александр Качура, народный депутат, "Слуга народа"; Николай Скорик, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).