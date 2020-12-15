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Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Назаром Довгим.

Темы сегодняшней программы:

  • Бюджет-2021. Ждем решения.
  • Столкновения предпринимателей с полицией. Новый Майдан?
  • Рада продлила на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Почему за год не удалось сдвинуть вопрос мира?
  • Выборы в США. Джо Байден получил 306 голосов выборщиков. Как изменятся отношения между Украиной и США при новом президенте?
  • Дела Майдана. Татьяна Черновол должна сегодня получить обвинительный акт.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Елена Лукаш, юрист; Сергей Евтушок, народный депутат, "Батькивщина"; Кетино Равлюк, предприниматель; Валерий Дымов, политолог; Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития; Юрий Павленко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Алексей Жмеренецкий, народный депутат, "Слуга народа"; Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 гг.; Павел Кухта, бывший исполняющий обязанности министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

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