live
Новости » Политика Читати новину українською

Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

  • За сутки до принятия бюджета-2021.
  • Украине нужны 40 миллионов доз вакцины от COVID-19 (заявление Кондратюк на Согласительном совете). При таких условиях власти снова размышляют о новых сроках локдауна и отчитываются об уменьшении количества больных.
  • Кардиохирург Тодуров рассказал о влиянии Супрун на украинскую медицину. Почему за полтора года не удалось исправить ситуацию?
  • Перестановки в Кабмине. Кого могут уволить?
  • Рада планирует продлить закон об особом статусе. Будет ли это прогрессом в выполнении Минских соглашений?
  • Суд принял решение по лесу-кругляку. Нужно ли уничтожать Карпаты ради безвиза?
  • Стало известно, сколько иностранцев в наблюдательных советах.
  • США требуют от Украины бороться с коррупцией, но запрещают увольнять руководителя НАБУ.
  • Петр Порошенко и экзархи Константинополя пришли на первую службу в Андреевскую церковь. Это совпадение или попытка Порошенко использовать свои знакомства в политических интересах?
  • В США выборщики голосуют за президента. Начало в 17 по Киеву.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Алексей Кущ, экономический эксперт; Владимир Цибулько, политолог; Александр Лазарев, политолог; Юрий Левченко, народный депутат Украины VIII созыва; Михаил Чаплыга, политический консультант; Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Запорожские оппозиционеры обратились в полицию с заявлением о нарушениях во время голосования за главу Запорожского облсовета Изменение формулы расчета средней зарплаты и обновленный санитарный регламент в школах: Актуальное на утро 11 декабря Социальные выплаты, медицина, ЖКХ и не только: Как менялись условия жизни простого украинца в 2020 году Жесткий карантин в январе, новые сроки переписи населения и реформа выдачи шенгенских виз: Актуальное на утро 10 декабря
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Конституционный кризис. Голосование за бюджет-2021. Вакцина против COVID-19 | Ток-шоу
Торговля с РФ. Локдаун. Газ и тарифы. Зверобой идет в Раду | Ток-шоу
Маруся Зверобой - в Раду. Министры без портфелей. Второй пик безработицы | Ток-шоу
Липовые тесты на COVID-19. Почему больницы отказываются помогать? | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Михаил Погребинский | Ток-шоу