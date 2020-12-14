Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

За сутки до принятия бюджета-2021.

Украине нужны 40 миллионов доз вакцины от COVID-19 (заявление Кондратюк на Согласительном совете). При таких условиях власти снова размышляют о новых сроках локдауна и отчитываются об уменьшении количества больных.

Кардиохирург Тодуров рассказал о влиянии Супрун на украинскую медицину. Почему за полтора года не удалось исправить ситуацию?

Перестановки в Кабмине. Кого могут уволить?

Рада планирует продлить закон об особом статусе. Будет ли это прогрессом в выполнении Минских соглашений?

Суд принял решение по лесу-кругляку. Нужно ли уничтожать Карпаты ради безвиза?

Стало известно, сколько иностранцев в наблюдательных советах.

США требуют от Украины бороться с коррупцией, но запрещают увольнять руководителя НАБУ.

Петр Порошенко и экзархи Константинополя пришли на первую службу в Андреевскую церковь. Это совпадение или попытка Порошенко использовать свои знакомства в политических интересах?

В США выборщики голосуют за президента. Начало в 17 по Киеву.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Алексей Кущ, экономический эксперт; Владимир Цибулько, политолог; Александр Лазарев, политолог; Юрий Левченко, народный депутат Украины VIII созыва; Михаил Чаплыга, политический консультант; Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).