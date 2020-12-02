Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Министр Степанов заявляет, что врачи уедут из Украины. Можно ли спасти медицину?

Долги украинцев за коммуналку увеличиваются. Вместе с тем растут тарифы.

ФЛП под Радой. Почему предприниматели не удовлетворены отсрочкой внедрения кассовых аппаратов?

Почему власть не может остановить радикализацию общества?

Бюджетный кризис в Европе. Почему Венгрия и Польша не соглашаются с новыми правилами, и кто ставит им ультиматумы?

Александр Данилюк, Руслан Рябошапка и Павел Климкин объединились для спасения Украины. Что из этого получится и кто может стоять за этим союзом?

Увольнение директора НАБУ Артема Сытника. Почему бюро открывает дела на оппонентов Сытника?

"Энергоатом" закупал российское оборудование для АЭС в обход санкций. В результате сделок цены росли в два-три раза.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Светлана Крюкова, журналист; Андрей Лесик, председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Харьков; Алексей Кучеренко, народный депутат, партия "Батькивщина"; Владимир Кальцев, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа"; Елена Лешенко, адвокат, заслуженный юрист Украины; Дмитрий Линько, народный депутат VIII созыва; Анатолий Бурмич, народный депутат Украины, "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Олег Бондарчук, народный депутат Украины VII созыва, член ВО "Свобода"; Владимир Кальцев, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Андрей Спасский, член политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).