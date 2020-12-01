Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

ФЛП снова вышли под Раду. Услышит ли их власть?

Сегодня 29 лет референдума и 7 лет марша миллионов на Майдане. Что изменилось в Украине?

Украинцы задолжали более 56 миллиардов за коммуналку. Однако тарифы на газ растут. Смогут ли платить украинцы и как выходить из кризиса?

Бюджетный кризис в ЕС привел к тому, что филантроп Джордж Сорос требует давить на Польшу и Венгрию.

НСЗУ заявляет, что средств на вакцинирование, лечение больных и доплаты врачам в бюджете нет.

Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка обещают спасать Украину. Что стоит за этим союзом и возвращением?

Сытник раздора. Почему Офис президента не имеет единодушной позиции относительно увольнения директора НАБУ Артема Сытника?

Издание DW опубликовало расследование, доказывающее, якобы "Энергоатом" покупал российское оборудование в обход санкций и по завышенным ценам.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Юрий Левченко, народный депутат Украины VIII созыва; Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва; Александр Ольшанский, заместитель главы Исполнительного комитета реформ; Александр Лукашев, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик; предприниматели Сергей Доротич, Владислав Орлов, Кетино Равлюк, Александр Дудко; Елена Лукаш, юрист; Михаил Чаплыга, политический консультант; Сергей Евтушок, народный депутат, фракция "Батькивщина".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).