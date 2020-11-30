Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

ФЛП снова вышли под Раду. Услышит ли их власть?

День памяти жертв голодоморов. Почему радикалы устраивают нападения на журналистов и поносят мемориалы?

Руслан Рабошапка, Павел Климкин и Александр Данилюк обещают спасти Украину. Что ждать от такого союза?

Бюджет. Врачи без повышения зарплат. Сокращение расходов на образование.

75% украинцев считают, что страна движется не в том направлении. Партия власти не имеет достаточной поддержки в регионах и не может сформировать коалицию. Какой выход из этого политического кризиса?

Что будет с тарифами?

Глава НАБУ Артем Сытник, несмотря на решения судов, остается в должности. В Офисе президента имеют противоположные мнения относительно его карьеры. Что мешает уволить Сытника?

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Валерий Дымов, политолог; Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Михаил Цымбалюк, народный депутат "Батькивщина"; Александр Лазарев, политолог; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Илья Кива, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Владимир Арешонков, народный депутат, член депутатской группы "Довира"; Валентин Землянский, аналитик альтернативного экспертного правительства; Даниил Гетманцев, народный депутат Украины от партии "Слуга народа".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).