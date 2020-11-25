Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

О ключевых событиях дня, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Украина – поликультурное государство. Однако политика властей направлена на ограничение этих различий. И это провоцирует новые конфликты. Что мешает объединить украинцев?

Суд Харькова отпускает под домашний арест радикалов, нападавших на автобус с активистами. Их действия уже не квалифицируют как покушение на убийство, а лишь хулиганство. Кому нужны радикалы на улицах?

Ситуация на Донбассе. Годовщина парижских соглашений. Где результаты?

Бывший посол Канады в Украине Роман Ващук раскритиковал западных партнеров из-за давления на Украину. Он сравнил отношение к Украине, как к подопытному кролику. Почему Запад выбрал Украину для тестирования своих реформ?

За время пандемии в Украине уволилось более 30 тысяч врачей. Власти говорят о новой волне коронавируса. Кто и как будет спасать украинцев?

Правительство перенесло повышение зарплат учителям еще на год…

Ситуация в Кабмине. Следует ли уже ожидать отставки министров или перезагрузки правительства Шмыгаля?

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Андрей Лесик, председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Харьков; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Андрей Николаенко, народный депутат, "Батькивщина"; Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик; Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа"; Александр Лазарев, политолог; Виктор Скаршевский, экономический аналитик; Михаил Чаплыга, политический консультант; Николай Катеринчук, народный депутат Украины IV-VII созывов; Олег Мусий, министр здравоохранения Украины (2014 г.), медицинский директор "Docradar".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).