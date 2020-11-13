Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

На телеканале ZIK транслируют ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Назаром Довгим.

Темы сегодняшней программы:

• Последние ДТП в Киеве - таксист "Убер" и авария на Майдане.

• Конституционный кризис: Украине напоминают, что финпомощь и безвиз под угрозой, Зеленский - о КС.

• Продажа земли: последняя социология свидетельствует - украинцы убеждены, что олигархи скупят землю после открытия рынка.

• Последствия выборов в Штатах для Украины. Повышение тарифов и Байден.

• Увеличение представителей США в Украине - хотят вернуть спецпредставителя Государственного департамента. Мустафу Найема повысили в "Укроборонпроме".

• Вырубка лесов - Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки из космоса.

• "Карантин выходного дня".

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране, и подведут итоги недели.

Гости ток-шоу – Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 гг.; Александр Ольшанский, заместитель председателя Комитета исполнительных реформ; Юрий Дудкин, военный и политический эксперт; Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва; Алексей Кущ, финансовый аналитик; Валерия Заружко, народный депутат Украины VIII созыва; Ирина Паламар, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).