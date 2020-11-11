Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темы сегодняшней программы:

Закон об интернированных и военнопленных. Какую цель преследует власть?

Ситуация на востоке, настроения общества. Год парижскому коммюнике.

Языковые конфликты как способы политиков привлечь к себе внимание.

Байден возвращается в большую политику. В Украине уже начался конкурс на лучшего друга американского президента. Какие последствия это будет иметь для страны?

За два года государственные предприятия показали бешеные убытки. Почему не помогли наблюдательные советы с космическими зарплатами?

Предприниматели вышли на протесты против "карантина выходного дня". Премьер Шмыгаль обещает их поддержать, а Тимофей Милованов предлагает напечатать денег.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Светлана Крюкова, украинский журналист; Виктор Скаршевский, экономический аналитик; Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению; Михаил Цымбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина"; Юрий Павленко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития; Дмитрий Раимов, политтехнолог; Юрий Левченко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва; Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик; Дмитрий Корнейчук, политолог.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).