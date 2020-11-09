Ток-шоу "19", – полное видео

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод, Назаром Довгим, Надеждой Сасс и Александром Сказкиным.

Темы сегодняшней программы:

Выборы в США, предварительные результаты и какими будут последствия для Украины.

Реформа Конституционного суда и виселица для Тупицкого.

Трагедия в Кривом Роге. Все больше украинцев прибегают к радикальным способам выражения собственной позиции.

Минские соглашения. Кравчук говорит о невозможности их выполнения. Какой выход из этого кризиса?

Газ для потребителей в ноябре подорожал до 8,8 грн за куб. Смогут ли платить украинцы и хватит ли субсидий на всех?

Гости студии говорили о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Валерий Дымов, политолог; Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва; Валентин Землянский, аналитик альтернативного экспертного правительства; Александр Качный, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Олег Бондарчук, народный депутат Украины VII созыва, член ВО "Свобода"; Елена Лукаш, юрист; Олег Волошин, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Олег Стариков, военный эксперт; Юрий Атаманюк, экономический эксперт; Елена Бондаренко, народный депутат Украины V-VII созыва; Владислав Фарапонов, международный эксперт; Денис Кирюхин, эксперт-международник; Юлия Осмоловская, эксперт-международник; Екатерина Одарченко, политический консультант; Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Олеся Медведева, журналист; Константин Елисеев дипломат, представитель Украины при Европейском Союзе в 2010-2015 гг.; Константин Грищенко, министр иностранных дел Украины в 2003-2005, 2010-2012 гг., вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 гг.; Григорий Иоффе, профессор Редфордского университета, Вирджиния, США.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).