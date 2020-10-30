Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Конституционный суд. Ситуация с антикоррупционными органами. Почему в Украине конституционное законодательство до сих пор не приведено в порядок?

Ситуация на Донбассе. Украина в ТКГ хочет предоставить свою версию "дорожной карты". Назначение представителя Украины в ТКГ - Алексея Арестовича.

Долги "Кузницы на Рыбальском". Минфин выплатил уже 285 млн гривен.

Кабмин выделил из "ковидного" фонда 100 млн грн на конкурс патриотических сериалов.

Гиперлупа не будет. Вопрос присоединения к проекту в Украине сняли с повестки дня.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Ренат Кузьмин, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах; Андрей Рева, министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах; Павел Кухта, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и. о. министра экономики в 2020 г.; Виктор Черный, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Ирина Паламар, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз"; Елена Лёшенко, адвокат, заслуженный юрист Украины; Андрей Спасский, член политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).