Ток-шоу "19", – полное видео

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

День освобождения Украины.

Суд признал, что опрос президента не является агитацией.

Кто вмешивается во внутренние дела Украины? И почему власть реагирует на всех по-разному?

Требования МВФ. Кабмин отменил ограничение зарплат членам наблюдательных советов. А "Нафтогаз" повысил тарифы.

Правительство перенаправило средства из фонда онкобольных на дороги…

Бюджет планируют наполнить налогами с переводов заробитчан…

Имеет ли правительство программу восстановления промышленности и экномики?

Гости студии говорили о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Виктор Скаршевский, экономический аналитик; Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Артем Марчевский, руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Валерия Заружко, народный депутат Украины VIII созыва; Илья Кива, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Александр Ольшанский, заместитель председателя Комитета исполнительных реформ; Юрий Левченко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва; Виктория Войцицкая, народный депутат Украины VIII созыва.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).