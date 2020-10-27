Ток-шоу "19", – полное видео

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Местные выборы. Кто лидер в регионах?

Опрос президента, почему в ОБСЕ обеспокоены?

Вице-премьер Резников сообщил, когда истекает год, отведенный Зеленским для достижения мира.

На второй день после выборов "Нафтогаз" повысил цены для потребителей на 30 процентов.

Налоговики предлагают облагать заробитчан налогами.

Деньги онкобольных Кабмин направил на дороги Львовской области.

Радикализация общества. Кто стоит за этими процессами?

Гости студии говорили о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Олег Мусий, министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва; Игорь Луценко, народный депутат VIII созыва; Александр Качный, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Алексей Кущ, экономический эксперт; Елена Лукаш, юрист; Дмитрий Корнейчук, политолог; Вадим Ивченко, народный депутат, партия "Батькивщина"; Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития; Алексей Жмеренецкий, народный депутат, "Слуга народа"; Михаил Опанащенко, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).