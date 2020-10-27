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Ток-шоу "19", – полное видео

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

  • Местные выборы. Кто лидер в регионах?
  • Опрос президента, почему в ОБСЕ обеспокоены?
  • Вице-премьер Резников сообщил, когда истекает год, отведенный Зеленским для достижения мира.
  • На второй день после выборов "Нафтогаз" повысил цены для потребителей на 30 процентов.
  • Налоговики предлагают облагать заробитчан налогами.
  • Деньги онкобольных Кабмин направил на дороги Львовской области.
  • Радикализация общества. Кто стоит за этими процессами?

Гости студии говорили о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Олег Мусий, министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва; Игорь Луценко, народный депутат VIII созыва; Александр Качный, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Алексей Кущ, экономический эксперт; Елена Лукаш, юрист; Дмитрий Корнейчук, политолог; Вадим Ивченко, народный депутат, партия "Батькивщина"; Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития; Алексей Жмеренецкий, народный депутат, "Слуга народа"; Михаил Опанащенко, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

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