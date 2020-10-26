Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Местные выборы. Кто лидер в регионах? Почему парламентские партии не смогли взять большинство в регионах?

Выборы показали, что за год власть так не предложила идею, которая объединит страну.

Опрос президента. Какие настроения он показал?

Год "Слуги народа": от парламентского триумфа до поражений на местных выборах.

Эпидемия коронавируса. Министр Степанов считает, что те, кто критикует отечественную вакцину, страдают комплексом неполноценности.

Украина собирается закупать американские истребители. Что будет с авиацией? И что мы на самом деле и на каких условиях получим?

Соцсети и видеосервисы начали блокировать страницы украинских политиков, которые указывают на американскую коррупцию или предостерегают от вмешательства в дела Украины.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Валентин Наливайченко, народный депутат, член фракции "Батькивщина"; Виктор Черный, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь"); Елена Бондаренко, народный депутат V-VII созыва; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Сергей Поярков, украинский художник, иллюстратор, телеведущий; Ирина Паламар, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз"; Александр Лазарев политолог; Андрей Николаенко, народный депутат от фракции "Батькивщина"; Дмитрий Линько, народный депутат VIII созыва; Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Юрий Дудкин, политический эксперт.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).