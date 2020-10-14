Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

День защитника Украины и марш УПА. Новые ультиматумы и "красные линии".

СНБО о сотрудничестве с НАТО.

Правительство приняло стратегию национально-патриотического воспитания. Что изменится?

Пять вопросов к избирателям. Что люди хотели бы спросить у властей?

Минские соглашения. Опять ультиматумы.

МВФ кредит не дает. Но улучшил прогноз по состоянию экономики.

Новый кредит. На этот раз Украина берет кредит в Польше на дороги.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – финансовый аналитик Алексей Кущ, журналистка Светлана Крюкова, координатор "Оппозиционной платформы - За жизнь" в городе Мариуполь Владимир Клименко, политолог Александр Лазарев, народный депутат (фракция "Батькивщина") Валентин Наливайченко, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Федоренко, заместитель председателя Комитета исполнительных реформ Александр Ольшанский, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаил Опанащенко, заслуженный врач Украины, народный депутат Украины VIII созыва Ольга Богомолец.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).