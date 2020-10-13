Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Что будет после выборов? Кто на кого переложит ответственность за экономику, тарифы, коронавирус?

Повышать зарплату до 6500 грн уже предлагают позже. Количество безработных растет.

"Укрпочта" кичится своими рейтингами, но уступила даже почте Молдовы, а вот кредит на 30 миллионов евро взяла.

Карантин. Страна не готова. Люди завозят вакцину контрабандой.

Ситуация на Донбассе.

Британия поможет построить в Украине базы ВМС. За это мы возьмем кредит на 1,2 миллиарда фунтов.

Кулеба не считает восток Украины сплошь русскоязычным и не считает, что есть ограничения русского языка.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу - общественный деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат, политолог Валерий Дымов, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, общественный деятель Олег Азаров, политтехнолог Дмитрий Раимов, военный и политический эксперт Юрий Дудкин, политолог Дмитрий Корнейчук.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).