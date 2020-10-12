Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Коронавирус, готовность Украины к новой волне. Скандал в "Слуге народа", Качура и Богуцкая – насчет вакцины.

Пенсионная система. Янченко о том, что 30-летние украинцы могут не надеяться на пенсию . Шмыгаль – о пенсиях.

. Шмыгаль – о пенсиях. Языковой вопрос. Кулеба об ограничении русскоязычных.

Интервью Гончарука "Голосу Америки" - о внешнем влиянии и "дискредитации идеи движения Украины в ЕС".

Донбасс. Зеленский об окончании войны и партнерстве с НАТО.

Местные выборы. Мирошниченко о проведении выборов на подконтрольных территориях в райсоветы.

Карантин в Украине. Возвращение школ на дистанционное обучение, новые возможные ограничительные меры.

Стефанчук о переходе на зимнее время. Предлагает отказаться, чтобы "противодействовать агрессии со стороны РФ".

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – журналистка Олеся Медведева, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, политолог Владимир Цыбулько, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Цымбалюк, координатор "Оппозиционной платформы - За жизнь" в городе Лиман Андрей Перебийнис, народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Илья Кива, сопредседатель ГИ "Права справа", общественный активист, военный эксперт Дмитрий Снегирев, народный депутат Украины VIII созыва Юрий Левченко, народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Виктор Черный, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).