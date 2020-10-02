Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция
О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK
Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.
Темы сегодняшней программы:
- Неделя после трагедии Ан-26.
- Пожары в Луганской области, правительство решило, что нужна стратегия.
- Тридцатая годовщина Революции на граните и очередная - революции на Майдане.
- День учителя. Условия труда и уровень обеспеченности школьников государством.
- Нападение на "Патриотов - За жизнь" под Харьковом. Суд оставил подозреваемых под стражей.
- Увольнение Фокина из ТКГ. Кого привлекут дальше? Поездку "слуг народа" на Донбасс отменили.
- Конфликт в Нагорном Карабахе. В "Слуге народа" заявили о готовности оказать военную помощь и дать оружие Азербайджану.
- Наблюдательные советы и антикоррупционные структуры. Милованов о пользе надзирателей. Шабунина внесли в список коррупционеров.
Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.
Гости ток-шоу - народный депутат Украины VII и VIII созывов Михаил Головко, заместитель председателя Комитета исполнительных реформ Александр Ольшанский, министр социальной политики Украины в 2016-2019 гг. Андрей Рева, народный депутат ("Батькивщина") Андрей Николаенко, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Виктор Черный, украинский художник, иллюстратор, телеведущий Сергей Поярков, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, политический консультант Михаил Чаплыга.
Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).