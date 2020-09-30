Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Фокин и ТКГ, Донбасс.

Исторические манипуляции - депутаты предлагают праздновать Акт восстановления Украинского государства от 1941-го года, трагедия Бабьего Яра, постановление Волошина относительно Львовских погромов. Школьницы в Черниговской области танцевали тверк возле памятника погибшим воинам АТО.

КСУ не пересмотрел решение относительно закона о земле. Иностранное влияние на Украину.

Дебаты Трамп-Байден, украинский вопрос.

Позиция Украины по Азербайджану, заявление Кулебы.

Вопрос Крыма – в ВСУ усилили видеонаблюдение, Чубаров заявил о проведении "Марша на Крым".

Рада на больничном – постановления по языковому вопросу в образовании не рассмотрят.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – журналистка Светлана Крюкова, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Василий Нимченко, депутат Верховной Рады Украины VII созыва Алексей Кайда, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Наталия Королевская, политолог Дмитрий Корнейчук, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 гг. Владимир Омелян, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, экономический аналитик Виктор Скаршевский, народный депутат ("Слуга народа") Сергей Бабак, общественный деятель Олег Азаров.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).