Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Фракция "слуг народа" собирается на Донбасс. Это поиск мира или предвыборный пиар?

Сидите во "ВКонтакте" - полиция возьмет вас на учет. Ссылаетесь на ZIK, 112, NEWSONE - вас заблокируют в Википедии.

Институт нацпамяти вновь взялся за дискуссионные темы вокруг дивизии СС "Галичина".

Выборы приближаются. Какие схемы подкупа избирателей и сколько стоит место в списке?

"Нафтогаз" решил не повышать цену на газ до выборов…

Конституционный суд отложил рассмотрение закона о рынке земли. Вместе с этим, большинство украинцев считает, что страна зависима от МВФ.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Цымбалюк, народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Николай Скорик.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).