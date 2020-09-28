Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто будет в гостях

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Самолет (Чугуев).

Против Порошенко открыли дело по кредиту на "Кузницу на Рыбальском".

Саакашвили рассказал о глупых законах ЕС и последних заявлениях кредиторов относительно следующих траншей.

Обострение в Нагорном Карабахе и конфликт на Донбассе.

Электоральные настроения на Донбассе.

СНБО о том, что у нас нет денег воевать за Крым.

Википедия блокирует СМИ и борьба СНБО с "ВКонтакте".

Наблюдательные советы УЗ - Аслунд увольняется, погашение долгов по "зеленому" тарифу ("слуги" предлагают выпустить облигации).

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – главный военный прокурор Украины в 2014-2019 гг. Анатолий Матиос, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Татьяна Плачкова, народный депутат ("Батькивщина") Вадим Ивченко, председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, народный депутат Украины VIII созыва Дмитрий Добродомов, народный депутат Украины III, V, VI созывов, министр регионального развития в 2007-2010 гг. Василий Куйбида, политтехнолог Дмитрий Раимов, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Виктор Черный, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько, политолог Валерий Дымов, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).