Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Рост количества безработных, проблемы с выплатой пенсий и, вместе с тем, налоговая амнистия.

В СНБО заявили, что Украина "не потянет войну за Крым".

До местных выборов остался месяц…

В Украине завершились международные военные учения. Помогло ли это укрепить обороноспособность?

В СНБО с помощью иностранных специалистов заблокируют "ВКонтакте", а полиция возьмет на учет тех, кто нарушает запрет.

Институт национальной памяти выиграл суд по символике дивизии "Галичина". Судьи жалуются на давление и угрозы.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу - народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Юрий Левченко, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Виктор Черный, министр социальной политики Украины в 2016-2019 гг. Андрей Рева, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и. о. министра экономики (2020 г.) Павел Кухта, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин, политолог Александр Лазарев, народный депутат ("Батькивщина") Алексей Кучеренко, народный депутат ("Слуга народа") Алексей Устенко, советский и украинский композитор, пианист, шоумен Владимир Быстряков.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).