Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Давид Жвания направил признание в ГБР и указал своих сообщников.

Военные учения и первое использование "Джавелинов".

"Нафтогаз" стал убыточным. В то же время, для потребителей снова подняли цены.

В США отреагировали на пленки "Байдена-Порошенко": вероятно, причастны Путин и его окружение.

В США поддержали генерала Дейтона на должность посла в Украине. Как это повлияет на ситуацию в стране, диалог с Донбассом и прочее?

Дмитрий Разумков уверен, что ситуацию с выборами на Донбассе изменить невозможно.

ГБР обратилось к иностранным компаниям за помощью в блокировке "ВКонтакте".

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу - народный депутат, член фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко, украинский художник, телеведущий Сергей Поярков, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик, журналист Олеся Медведева, экономический аналитик Виктор Скаршевский, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 гг. Владимир Омелян, народный депутат ("Слуга народа") Елена Мошенец, министр иностранных дел в 2003-2005, 2010-2012 гг. Константин Грищенко.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).