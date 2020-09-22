Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Языковые конфликты. Почему общество не готово к компромиссам и взаимопониманию?

Села в Крыму остались без воды. Кто будет спасать и отвечать?

Американские самолеты снова над Украиной. И узнаем мы об этом из сообщений посольства США.

Медики либо увольняются, либо выходят на акции протеста. Что не так с медреформой?

Украина и безвиз. Лишат ли?

Падение экономики, падение экспорта и условия МВФ.

Тем временем Институт нацпамяти подал иск в отношении дивизии СС "Галичина".

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу - депутат Верховной Рады Украины VII созыва Алексей Кайда, юрист-криминолог Анна Маляр, адвокат, заслуженный юрист Украины Елена Лешенко, председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский, народный депутат ("Батькивщина") Андрей Николаенко, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, заместитель председателя Комитета исполнительных реформ Александр Ольшанский, эпидемиолог Андрей Александрин, заместитель председателя ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).