Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Вице-премьер Алексей Резников взялся возвращать Донбасс. Советует коллаборантам уже бежать. Неужели это вся стратегия власти?

Сдача Крыма. ГПУ расследует дело о потере Крыма Александром Турчиновым по иску Сергея Лещенко.

Мудрое решение от Рады для Донбасса. Депутаты предлагают изменить постановление о местных выборах и убрать спорные вопросы

В мае чиновники Минобразования говорили, что до сентября найдут учебники для школьников школ с русским языком обучения, перешедших на украинский. Депутаты же утверждают, что учебников не хватает.

Юристы считают, что антикоррупционеры должны декларировать свое состояние. Что скажут западные партнеры?

Украине в очередной раз напомнили о потере безвиза. Указали персонально Давиду Арахамии.

Депутаты зарегистрировали законопроект о праздновании 80-летия Акта восстановления украинского государства. Что с ним не так?

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – главный военный прокурор Украины в 2014-2019 гг. Анатолий Матиос, генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский, народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко, народный депутат ("Слуга народа") Александр Качура, юрист Елена Лукаш, политолог Владимир Цыбулько, политолог Александр Лазарев, народный депутат ("Слуга народа") Сергей Бабак, военный и политический эксперт Юрий Дудкин, политтехнолог Дмитрий Раимов.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).