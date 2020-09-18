Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00, на телеканале ZIK началось ток-шоу "19" с ведущими Василием Апасовым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Урегулирование ситуации на Донбассе. Власти признали, что "режим тишины" не соблюдается. Также прогнозируют, что реинтеграция продлится 25 лет.

Вице-премьер Резников считает, что изменение постановления о выборах даст поле для маневра. Спикер Разумков уверен, что его изменить нельзя. А тем временем Минский процесс в тупике.

Закон о коллаборантах. Поможет ли это интегрировать Донбасс?

Бюджет. Каким он будет?

Безвиз. Заберут или оставят? Не многовато ли уступок ради безвиза?

Кабмин обещает зарплаты, а медики перекрывают дороги. Это шанс спасти медицину.

"Укрпочта" отправляет 20 процентов сотрудников в принудительный отпуск.

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу - народный депутат (Слуга народа") Александр Дубинский, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Александр Качный, министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва Олег Мусий, политолог Валерий Дымов, журналист Сергей Лямец, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар, народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Александр Колтунович, народный депутат ("Батькивщина") Вадим Ивченко, народный депутат ("Слуга народа") Алексей Устенко.

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).